Richemont : aucun accord potentiel avec LVMH ou Kering

(Boursier.com) — Johann Rupert met les points sur les i. Le président et actionnaire majoritaire de Richemont a nié toute opération potentielle avec LVMH ou Kering. Le milliardaire sud-africain a déclaré, lors de la conférence de présentation des résultats du groupe suisse, avoir un dialogue "amical" constant avec le patron de LVMH, Bernard Arnault. Mais, le propriétaire de Cartier n'a aucun intérêt pour un accord avec le numéro un mondial du luxe et n'est pas à vendre. Il a qualifié la spéculation du marché d'"histoire erronée". "Nous respectons l'indépendance de chacun et j'aurais moins d'estime pour lui si nous n'avions pas des conversations franches et sincères", a indiqué J.Rupert.

Le dirigeant tente depuis des années de convaincre les investisseurs que Richemont n'est pas à vendre, mais la spéculation continue de surgir à mesure que la question de la planification de sa succession se pose. Quant à un éventuel rapprochement avec le propriétaire de Gucci, Johann Rupert a rappelé que des banquiers d'investissement avaient proposé un accord il y a deux ans : "pour mémoire, nous avons dit non".

L'homme d'affaires âgé de 72 ans a indiqué que Richemont développera son propre portefeuille de marques et ne cherche pas à faire de grosses acquisitions. "Pourquoi voudrions-nous ? Nous savons ce que nous avons".