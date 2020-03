Ricard met à disposition des stocks d'alcool pur qui permettront la fabrication de gel hydroalcoolique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En partenariat avec le laboratoire Cooper qui fournit l'ensemble des pharmacies hexagonales, La société Ricard met à disposition des stocks d'alcool pur qui permettront la fabrication de gel hydroalcoolique

Pernod Ricard mobilise ses forces dans le monde entier pour faire face au risque de pénurie de gel hydroalcoolique.

Alors que le Gouvernement français a renforcé les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires ont fait part de leurs préoccupations concernant une pénurie de matériel de première nécessité, dont le gel hydroalcoolique.

Dans ce contexte, la société Ricard SAS a décidé de faire don de 70.000 litres d'alcool pur au Laboratoire Cooper, un des leaders français des produits de santé du quotidien, et premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie. Ce don de la part de la société Ricard permettra à Cooper d'accroître encore ses livraisons d'alcool aux pharmacies qui peuvent désormais produire du gel hydroalcoolique, soit l'équivalent d'environ 1,8 million de flacons individuels de 50 ml. Le laboratoire Cooper s'engage de son coté à reverser l'équivalent du don à des associations en lien avec le secteur de la santé.

D'autres sociétés du Groupe dans le monde sont en train d'apporter leur contribution aux efforts locaux pour lutter contre la pandémie. C'est notamment le cas en Suède, en Irlande, en Espagne ou aux Etats-Unis où des opérations sont en passe d'être déployées pour directement produire des solutions sanitaires hydroalcooliques au sein des sites de production du Groupe ou fournir des stocks d'alcool pur.

-En Suède, la distillerie d'Absolut Vodka fait don d'alcool en grandes quantités pour la fabrication de produits hydroalcooliques et répondre aux besoins de santé publique,

-aux Etats-Unis, répondant à l'appel de l'Administration, le site de production de Pernod Ricard USA basé à Fort Smith (Arkansas) et les distilleries de Rabbit Hole (Kentucky), Smooth Ambler (Virginie Occidentale) et TX Whiskey (Texas) fabriquent des produits hydroalcooliques,

-en Espagne et en Irlande, Pernod Ricard Spain et Irish Distillers ont annoncé mettre leurs moyens techniques, humains et leurs installations de production au service des autorités pour produire du gel,

-d'autres initiatives sont en cours de déploiement et seront annoncées prochainement, notamment au Royaume-Uni.

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, "Alors que le monde affronte une pandémie majeure, les entreprises doivent se mobiliser pour garantir la sécurité de leurs salariés mais aussi pour contribuer aux efforts collectifs en fonction de leurs capacités. En partageant nos ressources et en mettant à disposition notre outil de production ou nos stocks d'alcool partout où cela sera utile, nous voulons soutenir nos concitoyens et les autorités locales dans ce contexte exceptionnel. Je remercie tous nos collaborateurs qui ont travaillé dur partout dans le monde en un temps record pour permettre la réalisation de ces opérations."

Sébastien Lucot, Directeur Général du Laboratoire Cooper, déclare pour sa part : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Société Ricard. Depuis le mois de janvier nous n'avons eu de cesse d'augmenter nos capacités de production. Elles ont été déjà multipliées par cinq en un mois, la demande des pharmaciens et des consommateurs étant une absolue priorité pour nous".