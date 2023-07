Riber : vive progression de l'activité semestrielle

(Boursier.com) — Riber dévoile un chiffre d'affaires semestriel de 12,2 millions d'euros, en hausse de 32%. Le chiffre d'affaires des systèmes s'établit à 8,5 millions d'euros, en progression de 192%. Cette croissance reflète la livraison de 4 machines, contre 1 machine au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires des services et accessoires ressort à 3,6 ME, en retrait de - 42 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires semestriel se répartit entre l'Europe (26 %), l'Asie (62 %) et l'Amérique du Nord (12 %).

Le carnet de commandes au 30 s'établit à 30,5 millions d'euros, stable sur un an. Le carnet de commandes systèmes s'élève à 23,7 ME, en croissance de 3%, et comprend 9 machines, dont 4 de production. Celui des services et accessoires atteint 6,7 millions d'euros, en baisse de 11%.

Les perspectives de Riber pour 2023 restent inchangées compte tenu du carnet de commandes avec un taux élevé de machines livrables d'ici la fin de l'exercice. Dans un marché des semi-conducteurs dynamique, la Société enregistrera également de nouvelles prises de commandes dans le courant du second semestre.