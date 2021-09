Riber vise un résultat opérationnel de 1,2 ME en 2021

(Boursier.com) — Riber dévoile des résultats semestriels en retrait, qui ne reflètent toutefois pas la tendance annuelle. Les effets de la crise sanitaire ont en effet affecté les performances de la société compte tenu du ralentissement des commandes de systèmes en 2020 (3 commandes enregistrées) et entrainé le report de la livraison d'un système sur le second semestre de l'exercice. Malgré l'impact des restrictions de déplacement liées à la pandémie sur l'activité commerciale, la société a enregistré 4 commandes de systèmes sur le premier semestre de l'année et prévoit de finaliser plusieurs contrats sur le second semestre. Les activités de services et accessoires ont maintenu, quant à elles, leur dynamique de croissance des ventes tout au long de la période, en ligne avec la stratégie de développement de cette activité.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 s'établit à 9,3 millions d'euros, en retrait de 20% par rapport au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires des systèmes est en baisse de 50% à 2,8 ME, tandis que le chiffre d'affaires des services et accessoires est en croissance de 8% à 6,4 ME. Le chiffre d'affaires des évaporateurs reflète l'absence d'investissements dans l'industrie des écrans OLED.

Le résultat semestriel ne peut être extrapolé à l'ensemble de l'exercice du fait d'une saisonnalité accrue avec moins d'un tiers des ventes réalisées au cours du premier semestre. La marge brute du semestre s'établit à 2,5 ME, soit 27,5% du chiffre d'affaires, et est en baisse par rapport au premier semestre 2020 compte tenu de la réduction du chiffre d'affaires. Les charges d'exploitation sont maîtrisées (+0,1 ME) avec un effort de R&D accru (1,6 ME ; +46 %), compensé par la diminution des charges commerciales (-10%) et des charges administratives (-9%). Le résultat opérationnel courant ressort à -1,9 ME, en retrait de 1,0 ME et le résultat net s'établit à -1,8 ME, contre -1,1 ME au premier semestre 2020. Il intègre un résultat financier de 0,2 ME lié principalement à la réévaluation en euro des créances libellées en dollar US.

La trésorerie à fin juin 2021 est positive de 7,2 ME, en augmentation de 1,1 ME par rapport au 30 juin 2020.

Au cours du premier semestre 2021, les prises de nouvelles commandes se sont redressées en comparaison d'un exercice 2020 fortement ralenti. La société a obtenu 2 commandes de systèmes MBE de production et 2 commandes de système MBE de recherche, tout en maintenant sa croissance dans les services et accessoires. Cette reprise a pour effet de consolider le carnet de commandes qui s'élevait au 30 juin 2021 à 17,4 ME, en retrait limité de 5% par rapport à celui au 30 juin 2020. Les commandes de systèmes MBE (10,5 ME) comprennent 5 systèmes livrables en 2021 et les commandes de services et accessoires (6,9 ME) sont en croissance de 21%. Il est précisé que ce carnet n'intègre pas les commandes pour une machine de recherche MBE 412 et pour une machine de production MBE 6000 annoncées respectivement en juillet et septembre 2021.

Compte tenu de ces éléments et sans perturbation majeure du contexte sanitaire et économique, la société prévoit pour 2021 un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 ME et un résultat opérationnel de 1,2 ME. La société devrait par ailleurs poursuivre le redressement de ses prises de commandes dans le courant du second semestre 2021 en bénéficiant notamment des investissements engagés dans l'industrie des semi-conducteurs dans le cadre des plans de relance post-Covid.

Avec des perspectives tirées pour les prochaines années par les innovations des technologies de l'information, la société poursuit sa stratégie de développement axée sur la consolidation de ses parts de marché en systèmes, la croissance régulière de ses activités de services et l'élargissement de son portefeuille de technologies et d'applications.