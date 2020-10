Riber va collaborer avec le finlandais Comptek

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Riber et Comptek Solutions annoncent la conclusion d'un partenariat commercial pour développer une offre technologique commune.

Créée en 2017, Comptek Solutions est une société finlandaise qui adresse le problème de l'oxydation des semi-conducteurs composés III-V avec sa nouvelle technologie Kontrox.

Les dispositifs à base de semi-conducteurs composés III-V ont une tendance naturelle à s'oxyder instantanément lors de leur exposition à l'air. Comptek Solutions s'attaque à ce problème avec Kontrox, un procédé de passivation, qui permet le dépôt à sec et sous vide d'une fine couche d'oxyde cristallin stable qui empêche la formation d'une couche d'oxydation amorphe.

"La solution permet de fabriquer de nouvelles générations de dispositifs semiconducteurs composés toujours plus performants, plus petits et plus fiables, répondant ainsi aux besoins des nouvelles technologies telles que la 5G, la reconnaissance faciale (capteurs 3D), la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la voiture autonome", explique Riber.

L'objectif du partenariat est de construire une collaboration à long terme pour assurer et accélérer le transfert de la technologie Kontrox auprès des industriels en fournissant des équipements sous ultra-vide personnalisés et hautement performants, ainsi que des services de très haute qualité en matière d'assistance technique et de gestion du cycle de vie.