Riber : un exercice 2022 compliqué, 2023 s'annonce plus brillant

(Boursier.com) — Riber dévoile des comptes annuels en retrait, affectés par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Le groupe enregistre ainsi un résultat net de 0,2 ME, contre 1,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires de 27,8 ME, en repli de -11%. Les ventes de systèmes MBE sont en baisse de -15% et atteignent 14,8 ME pour 6 machines livrées contre 8 en 2021. Les ventes de services et accessoires sont en retrait de -6% par rapport à une base de comparaison élevée, et s'établissent à 13,0 ME, soit 46,8% du chiffre d'affaires 2022. La marge brute s'établit à 9,8 ME, soit 35,2% des revenus, stable par rapport à 2021 (35,4%).

La trésorerie à fin 2022 est positive de 6,1 ME, en hausse de +0,2 ME par rapport à fin 2021. Cette évolution résulte d'une bonne tenue de la capacité d'autofinancement et de l'amélioration du besoin en fonds de roulement de l'entreprise. L'endettement financier net diminue à 1,3 ME au 31 décembre 2022, contre 2,4 ME un an plus tôt.

Au cours de l'exercice 2022, les prises de nouvelles commandes ont fortement progressé avec 14 systèmes commandés sur la période et un bon niveau de prises de commandes dans les services et accessoires. Ce dynamisme contribue à renforcer significativement le carnet de commandes au 31 décembre 2022, qui progresse de +102% à 29,9 ME et inclut 11 systèmes MBE (24,6 ME) et des commandes de services et accessoires (5,3 ME).

La Société précise que ce carnet ne tient pas compte de la commande supplémentaire d'un système de production annoncée le 20 février 2023, ainsi que l'option d'achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées en 2023 avec l'obtention de la licence d'exportation.

Compte tenu de ces éléments, Riber est confiant dans sa capacité de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME, supérieur de 40% à celui de 2022. Cette croissance de l'activité devrait s'accompagner d'une nette amélioration de la rentabilité. Dans un contexte de marché qui reste dynamique avec une forte demande pour les systèmes de la société, Riber devrait poursuivre ses prises de commandes en 2023 en s'appuyant sur un pipeline de prospects important.

Témoignant de sa confiance dans les perspectives de la Société, le Directoire proposera aux actionnaires à l'occasion de l'Assemblée Générale du 20 juin 2023, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,05 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 5 juillet 2023.

Le Conseil de surveillance de Riber, réuni ce jour sous la présidence de Madame Annie Geoffroy, a par ailleurs procédé à la nomination de Monsieur Christian Dupont en qualité de Président du directoire de la Société à compter du 13 avril 2023, en remplacement de Monsieur Michel Picault qui reste membre du Directoire de la Société. Cette nomination permettra d'amplifier la dynamique de croissance et l'expansion de Riber dans un environnement de marché porteur.