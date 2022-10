Riber : un client européen commande un système de recherche MBE

(Boursier.com) — Un nouveau client européen a commandé à Riber un système Compact 21 qui sera destiné aux recherches pour le développement d'ordinateurs quantiques. La flexibilité et la polyvalence de la MBE dans les choix de matériaux constituant divers dispositifs électroniques en font une technologie de référence pour les dispositifs dédiés aux ordinateurs quantiques.

En plus de démontrer le succès commercial de la gamme Compact 21, le système MBE de recherche le plus vendu au monde, cette nouvelle commande souligne l'adéquation du Compact 21 avec les plus hauts standards pour la recherche sur les matériaux III-V, II-VI, nitrure et oxyde.