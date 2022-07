Riber : stabilité du chiffre d'affaires, forte croissance des commandes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 de Riber s'élève à 9,2 millions d'euros, niveau stable par rapport à l'année précédente compte tenu des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques qui n'ont pas permis de livraisons additionnelles sur le semestre. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 2,9 millions d'euros, en progression de +5% par rapport au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'établit à 6,3 millions d'euros, en retrait limité de -3%. Dans un contexte de croissance du marché de la MBE, le premier semestre 2022 montre une très forte amélioration des prises de nouvelles commandes avec 8 systèmes MBE commandés au premier semestre, dont 4 de production, et un renforcement des commandes de services et accessoires. Le carnet de commandes au 30 juin 2022 s'établit à 30,6 millions d'euros, en progression de +76% par rapport à celui au 30 juin 2021.

Le carnet de commandes systèmes s'élève à 23,0 millions d'euros, en croissance de +119%. Il est composé de 4 systèmes de production, contre 1 en 2021, et de 7 systèmes de recherche, contre 4 en 2021. Il n'inclut pas les commandes annoncées le 25 juillet pour 2 systèmes de recherche et l'option d'achat annoncée le 8 juin pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées avec l'obtention de la licence d'exportation. Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 7,6 millions d'euros, en hausse de +10%. Cette évolution confirme la bonne orientation des activités MBE de recherche et de production.

Riber reste confronté à une pénurie de livraison de boitiers électroniques (née de la pénurie en cours de microprocesseurs), composants indispensables pour le fonctionnement des machines MBE de la société. Il en résulte une incertitude sur le chiffre d'affaires des machines pour le deuxième semestre, les livraisons prévues de systèmes dépendant de la reprise des livraisons des boitiers électroniques. La réduction de la visibilité à court terme n'entame ni la solidité des activités de la société, ni leur potentiel de croissance à moyen et long terme, commente le groupe.