Riber : soutien financier de l'État pour ROSIE

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'appel à projet 'Plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques', initié par le Ministère chargé de l'Industrie, Riber a obtenu une aide publique pour le financement de sa ligne pilote 300mm. ROSIE est une plateforme unique qui permet l'épitaxie de matériaux pérovskites et plus particulièrement BTO/STO sur silicium. Cette configuration permet d'adresser la brique élémentaire de plusieurs applications émergentes parmi lesquelles les modulateurs électro-optiques, les véhicules électriques, le beyond CMOS ou l'informatique quantique. La subvention de l'Etat français d'un montant d'1,1 million d'euros augmente les ressources de RIBER dédiées à la mise en oeuvre de la ligne pilote ROSIE qui a pour ambition de donner les moyens matériels et humains aux acteurs de la filière pour réaliser de la petite série, des démonstrateurs et des preuves de concept.

Basée sur la technique de dépôt en ultravide et compatible avec les standards de l'industrie du semi-conducteur (300 millimètres), ROSIE sera dédiée au dépôt de films très minces de matériaux épitaxiés sur du silicium et offrira des précisions monoatomiques en termes de contrôle sur une tranche de 300mm. ROSIE représente un investissement industriel global de 3 millions d'euros sur 3 ans. Levier de développement pour la photonique sur Silicium, elle contribuera à répondre aux défis actuels de l'intégration et de la convergence des filières semi-conducteurs pour concevoir de nouveaux microprocesseurs dépassant les limitations technologiques actuelles et offrant des propriétés de vitesse de commutation extrêmement performantes avec des pertes optiques quasi-nulles. La ligne pilote ROSIE, qui devrait être opérationnelle fin 2023, a déjà reçu plusieurs marques d'intérêts de clients en Europe et aux Etats-Unis.