Riber : renouvelle son Directoire

(Boursier.com) — Riber a réuni, le 21 juin, ses actionnaires lors de son Assemblée générale mixte annuelle, présidée par Mme Annie Geoffroy, Présidente du Conseil de Surveillance de la société.

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021. Elle a également validé l'affectation du résultat de l'exercice 2021 et la distribution d'une somme prélevée sur le compte "prime d'émission" à concurrence de 0,05 euro par action. Cette distribution sera détachée le 30 juin et mise en paiement le 4 juillet.

Au Conseil de Surveillance

Par ailleurs, l'Assemblée générale a renouvelé les mandats de Mmes Annie Geoffroy et Christine Monier, et de MM. Pierre-Yves Kielwasser et Bernard Raboutet.

L'Assemblée Générale a également nommé Jean-Christophe Eloy en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance. Sa riche expérience au sein de l'industrie des semi-conducteurs et sa parfaite connaissance des enjeux de l'entreprise permettront d'enrichir les compétences du Conseil de Surveillance et de renforcer la stratégie de développement de la Société.

Le Conseil de Surveillance compte désormais 7 membres, dont 2 femmes. La proportion des membres indépendants s'établit à 71%.

Autres résolutions

Les actionnaires de Riber ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment :

- Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

- La rémunération globale annuelle des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022 ;

- L'autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la société ;

- L'autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.

Décisions du Conseil de Surveillance

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni, a renouvelé le mandat de Mme Annie Geoffroy en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la société, et a confirmé le mandat de M. Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a défini la composition de ses comités. Désormais, le comité d'audit est composé de Mme Annie Geoffroy, M. Nicolas Grandjean, M. Pierre-Yves Kielwasser et M. Didier Cornardeau qui en assure la présidence.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de M. Bernard Raboutet, M. Jean-Christophe Eloy et Mme Christine Monier qui en assure la présidence.

Le comité RSE est constitué de M. Bernard Raboutet, M. Jean-Christophe Eloy et Mme Christine Monier qui en assure la présidence.

Le Conseil de Surveillance a pris acte de l'expiration du mandat des membres du Directoire et a tenu à remercier chacun de ses membres, dont son Président Philippe Ley, "pour leur engagement au cours de ces dernières années, ainsi que pour les résultats obtenus dans le développement de la société".

Renouvellement du Directoire

En application des dispositions des statuts de la société, le Conseil de Surveillance a désigné un nouveau Directoire de la Société constitué de deux membres, en la personne de M. Michel Picault et de M. Emmanuel Routier, pour une durée de 5 ans à compter de ce 21 juin.

Michel Picault a également été désigné Président du Directoire pour une durée de 1 an. Sa profonde connaissance de l'entreprise, de sa stratégie, de ses clients et partenaires est une source d'opportunités pour préparer 2023 et engager une nouvelle phase de développement de la Société.

En parallèle, le Conseil de Surveillance a initié un processus de sélection de nouvelles candidatures afin de renforcer et diversifier l'effectif du Directoire.