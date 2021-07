Riber prévoit une amélioration de son résultat en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Riber au 1er semestre 2021 s'élève à 9,3 millions d'euros, en recul de -20% par rapport à l'année précédente compte tenu d'une prise tardive de commandes en 2020 consécutive à la crise sanitaire liée à la Covid 2019.

Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 2,8 ME, en retrait de -50% par rapport au 1er semestre 2020. Les difficultés logistiques du fait des restrictions sanitaires ont entraîné le report de la livraison d'une machine de recherche sur le troisième trimestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires des évaporateurs est non significatif en raison de l'absence d'investissements dans l'industrie des écrans OLED. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'établit à 6,4 ME, en croissance de +8% par rapport à l'année précédente.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, les prises de nouvelles commandes se sont améliorées au 1er semestre 2021 en comparaison d'un 1er semestre 2020 fortement ralenti. Au cours de la période, la société a ainsi obtenu 2 commandes de systèmes MBE de production et 2 commandes de système MBE de recherche, tout en renforçant le développement de ses activités de services et accessoires. Le carnet de commandes total au 30 juin 2021 s'élève ainsi à 17,4 ME, en retrait limité de -5% par rapport à celui au 30 juin 2020. Le carnet de commandes systèmes s'établit à 12,5 ME (-16 %) et comprend 5 systèmes livrables en 2021, dont 1 système de production. Il n'inclut pas la commande supplémentaire pour un système de recherche annoncée le 19 juillet. Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 6,9 ME (+21%) et tient compte d'une importante commande de services MBE aux Etats-Unis livrable en 2021.

Perspectives

Riber prévoit d'améliorer son résultat 2021.

Parallèlement, la société anticipe une amélioration de ses prises de commandes dans le courant du second semestre 2021, en tirant notamment parti des premiers investissements engagés dans l'industrie des semi-conducteurs dans le cadre des plans de relance post-Covid à travers le monde.