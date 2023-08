Riber : nouvelle commande de machine MBE de production

(Boursier.com) — Riber annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un client industriel allemand vient en effet de commander une machine MBE 412 automatisée qui sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques. Plus précisément, cette machine est destinée à la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications : lasers, LiDAR, communication par fibre optique, cloud networking...

Le système MBE 412 de RIBER est l'outil de recherche et de production-pilote de wafers de 4 pouces le plus adapté du marché pour les matériaux III-V. Sa modularité permet à la fois le développement et la production de nouveaux produits en intégrant facilement les différents instruments de contrôle nécessaires. Développé il y a une dizaine d'années, le MBE 412 connait un grand succès avec plus de 25 systèmes actuellement opérationnels à travers le monde. Cette nouvelle commande sera livrée en 2024.