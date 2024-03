Riber : nouvelle commande asiatique

(Boursier.com) — Riber annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un nouveau client asiatique vient en effet de commander une machine MBE 412 automatisée pour renforcer sa capacité de recherche fondamentale et avancée sur les nitrures. Cette machine MBE 412 sera notamment utilisée pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques pour des applications finales telles que les diodes électroluminescentes, les capteurs UV ou les composants de puissance en hyperfréquences.

Le système MBE 412 de Riber est l'outil de recherche et de production-pilote de wafers de 4 pouces le plus adapté du marché pour les matériaux III-V. Sa modularité lui permet d'être configuré facilement en intégrant les différents instruments nécessaires (source plasma RF, manipulateur, évaporateurs, outil de surveillance in situ) pour garantir l'uniformité, la stabilité et la reproductibilité du processus de développement de nouveaux semi-conducteurs composés.

Développé il y a une dizaine d'années, le MBE 412 connait un grand succès avec plus de 25 systèmes actuellement opérationnels à travers le monde. Cette nouvelle commande sera livrée en 2024.