Riber : nouvelle commande

(Boursier.com) — Riber annonce une commande portant notamment sur un système de production MBE 49. La société allemande Innolume a ainsi commandé fin décembre une nouvelle machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de laser à boites quantiques à base de GaAs et accompagner ainsi l'expansion de ses marchés, en particulier celui du cloud networking. Riber indique qu'Innolume est l'une des rares sociétés à produire des lasers à boites quantiques ultraperformants offrant une haute fiabilité, une faible sensibilité au retour optique et un fonctionnement à haute température "inégalé sur le marché". La machine MBE 49 viendra renforcer le parc de machines Riber exploitées par Innolume. Son acquisition s'accompagne d'une importante commande de services et accessoires pour moderniser une machine existante afin d'accroître sa productivité avec l'intégration de nouvelles solutions proposées par Riber. La nouvelle commande confirme l'adaptation du MBE 49 pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés. Elle illustre aussi les effets des plans de relance dans l'industrie des 'semis' en Europe.