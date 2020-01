Riber : nouvel exercice de progression

Crédit photo © Riber

(Boursier.com) — Riber enregistre un quatrième exercice de croissance consécutive, annonce le groupe. Le chiffre d'affaires 2019 s'établit ainsi à 33,4 ME, une progression de 7% par rapport à l'exercice 2018. Le chiffre d'affaires des systèmes s'élève à 23 ME, en croissance de 140% par rapport à l'année précédente. En 2019, 12 machines, dont 7 de production et 5 de recherche, ont été livrées, contre 6 machines en 2018, dont 3 de production et 3 de recherche. Le chiffre d'affaires des évaporateurs ressort à 1 ME, en net retrait, du fait de l'arrêt en 2018 du précédent cycle d'investissements en équipements de production d'écrans OLED. Le CA des services et accessoires se maintient à un niveau satisfaisant de 9,4 ME, en diminution de 7% par rapport à 2018, du fait d'un décalage de facturations sur 2020. Le chiffre d'affaires annuel 2019 se répartit entre l'Europe (32%), l'Asie (52%) et l'Amérique du Nord (16%). Le succès des ventes de machines MBE liées au développement de la 5G a compensé l'absence temporaire d'investissements dans l'industrie des écrans OLED.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2019 s'élève à 28,7 ME et reste stable. Le carnet de commandes systèmes s'établit à 21,8 ME, stable par rapport à la fin de l'exercice précédent. Il comprend 12 systèmes MBE livrables sur 2020, dont 5 machines de production. Le carnet de commandes des services et accessoires s'établit à 6,9 ME. Il ne comprend pas la commande importante en Asie pour l'industrie des écrans OLED, annoncée le 20 janvier dernier.

Ces éléments offrent au groupe "une bonne visibilité sur l'activité en 2020". Ils s'accompagnent "de perspectives positives de prises de nouvelles commandes dans une conjoncture favorable au marché des semi-conducteurs". Dans ce contexte, le groupe "prévoit de consolider son chiffre d'affaires en 2020".