Riber : net repli du chiffre d'affaires, pénalisé par les difficultés d'approvisionnement de composants électroniques

(Boursier.com) — Riber fait état d'un chiffre d'affaires sur neuf mois de 12,2 millions d'euros, en baisse de 23% sur un an, avec un retrait de 55% au troisième trimestre, impacté par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 3,7 millions d'euros, en diminution de 51%, du fait du report de la livraison de deux systèmes sur le quatrième trimestre dans un contexte de difficultés d'approvisionnement de composants électroniques. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 8,5 ME, en croissance de 2%, confirmant la bonne orientation des activités MBE de recherche et de production.

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2022 se répartit entre l'Asie (56%), l'Europe (37%) et l'Amérique du Nord (7%).

Dans le prolongement de la tendance favorable enregistrée au premier semestre 2022, Riber a conforté sa position sur le marché au cours du troisième trimestre, en concrétisant 4 commandes de systèmes, dont 2 de production, et en maintenant le cap de son développement dans les services et accessoires. Le carnet de commandes au 30 septembre 2022 s'établit à 39,1 millions d'euros, en croissance de 93%.

Le carnet de commandes des systèmes s'élève à 31,4 millions d'euros, en progression de 149%. Il est composé de 6 systèmes de production, contre 2 en 2021, et de 8 systèmes de recherche, contre 5 en 2021. Il n'inclut pas i) la commande annoncée le 25 octobre pour 1 système de recherche et ii) l'option d'achat annoncée le 8 juin pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées en 2023 avec l'obtention de la licence d'exportation. Le carnet de commandes des services et accessoires se maintient à un niveau élevé de 7,7 millions d'euros.

Dans un climat de tensions internationales d'approvisionnement, Riber met tout en oeuvre pour atteindre un chiffre d'affaires 2022 proche de celui de l'année dernière. Le niveau élevé du carnet de commandes actuel assure d'ores et déjà une forte croissance du chiffre d'affaires 2023 de plus de 40 ME.

Dans un contexte de marché dynamique avec une forte demande pour les systèmes de la société, Riber devrait poursuivre ses prises de commandes au cours du quatrième trimestre 2022.