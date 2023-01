Riber : les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques pèsent sur l'activité 2022

(Boursier.com) — Riber fait état d'un chiffre d'affaires 2022 de 27,8 millions d'euros, en retrait de 11% par rapport à l'exercice 2021. Il se répartit entre l'Europe (23%), l'Asie (72%), et l'Amérique du Nord (5%). Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 14,8 millions d'euros, en diminution de 15%. Six systèmes MBE, dont quatre de production, ont été livrés sur l'exercice, contre 8 systèmes, dont 4 de production, en 2021. Malgré les efforts entrepris par la société pour résoudre les tensions d'approvisionnement en composants électroniques, la livraison de 2 systèmes de recherche, représentant un montant de 2,9 ME, a dû être reportée à l'exercice 2023.

Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'établit à 13 ME, en retrait de 6% par rapport à une base de comparaison historiquement élevée. Cette évolution s'explique principalement par le report en 2023 de la livraison d'une importante commande d'accessoires en conséquence des tensions et délais d'approvisionnement.

Le carnet de commandes, au 31 décembre, s'élève à 29,9 millions d'euros, en progression de 102% par rapport à l'année précédente. Les commandes de systèmes MBE sont en forte croissance de 212% à 24,6 ME et incluent 11 systèmes. Ce carnet ne tient pas compte de l'option d'achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées en 2023 avec l'obtention de la licence d'exportation. Les commandes de services et accessoires sont conjoncturellement en retrait en fin d'année 2022.

Compte tenu du report en 2023 de deux livraisons de machines et de l'accroissement du carnet de commandes, Riber prévoit pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires d'environ 40 ME, en croissance d'au moins 35% par rapport à 2022. Avec une dynamique de marché très porteuse et un carnet important de prospects, la prise de commandes devrait rester solide en 2023.

En outre, le Conseil de surveillance de Riber s'est réuni le 25 janvier sous la présidence de Madame Annie Geoffroy. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a procédé à la nomination de Monsieur Christian Dupont en tant que membre et Vice-Président du Directoire de la Société à compter du 6 février 2023. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du Directoire de la Société à trois membres. Monsieur Christian Dupont aura notamment pour mission de renforcer le marketing et le développement commercial de Riber grâce à sa grande expérience du secteur de la microélectronique et de ses acteurs. Ses compétences humaines et son goût de l'entrepreneuriat de haute technologie sont de solides atouts pour soutenir Riber dans une nouvelle phase d'expansion, souligne le groupe.