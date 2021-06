Riber : le dividende est prévu pour le 7 juillet

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Riber a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2020 et la distribution d'une somme prélevée sur le compte " prime d'émission " à concurrence de 0,03 euro par action. Cette distribution sera détachée le 5 juillet et mise en paiement le 7 juillet.

Autres résolutions

Les actionnaires de Riber ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment :

- Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

- Le renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de MM. Didier Cornardeau et Nicolas Grandjean pour une durée de 2 exercices ;

- La rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2021 ;

- L'autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la société ;

- L'autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la société ;

- L'autorisation donnée au Directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ;

- Les modifications statutaires concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil, ainsi que celles des actionnaires aux Assemblées Générales d'actionnaires.

Annie Geoffroy nommée Présidente du Conseil de Surveillance

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a nommé Mme Annie Geoffroy en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la société, et Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président à la suite de la démission de Bernard Raboutet.

Le Conseil de Surveillance a redéfini la composition de ses comités.

Le comité des nominations et des rémunérations est désormais composé de Bernard Raboutet et Mme Christine Monier, qui en assure la présidence.

Le comité d'audit est désormais constitué de Mme Annie Geoffroy, Nicolas Grandjean, Pierre-Yves Kielwasser et Didier Cornardeau, qui en assure la présidence.