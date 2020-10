Riber : le chiffre d'affaires recule de 15% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2020 de Riber s'établit à 17,5 ME, en retrait de 15% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE représente 9,5 ME, en retrait de 26%, suite à des décalages de livraison dus au contexte de la pandémie. Au cours des neuf premiers mois, 5 systèmes - dont 3 de production - ont été livrés, contre 6 systèmes - dont 5 de production - au 30 septembre 2019.

Le chiffre d'affaires des évaporateurs reste atone en l'absence actuelle d'investissements en équipements de production d'écrans OLED. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 7,9 ME, en croissance de 14 % portée par une activité commerciale soutenue, notamment sur la base installée.

Riber précise que son carnet de commandes au 30 septembre 2020 s'élève à 18,2 ME, en retrait de 31% sur un an. " Les activités systèmes restent impactées par l'allongement des délais de décision des clients et d'obtention des licences d'exportation, avec un carnet de commandes en baisse de 57% à 8,7 ME, incluant 5 systèmes - dont 1 de production - à livrer dans le courant du dernier trimestre 2020. Cependant, le portefeuille de prospects est à un niveau historiquement élevé ", commente Riber.

Les activités de services et accessoires confirment leur importante dynamique commerciale avec un carnet de commandes de 9,5 ME, en croissance de 56% par rapport à l'année précédente compte tenu du bon niveau de prises de commandes au troisième trimestre 2020.

Riber confirme sa prévision pour l'exercice 2020 d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 ME, par rapport à 33,5 ME en 2019.