Riber : le chiffre d'affaires bondit en 2023

(Boursier.com) — Riber dévoile un chiffre d'affaires annuel 2023 de 39,2 millions d'euros, en progression de 41% sur un an. Au quatrième trimestre, la croissance a été soutenue pour atteindre 48%. Cette forte croissance résulte du renforcement de Riber dans le domaine des systèmes MBE destinés à la production. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 29,0 millions d'euros, en croissance de 96%. 13 systèmes MBE, dont 5 de production, ont été livrés sur l'exercice, contre 6 systèmes, dont 4 de production, en 2022. Le chiffre d'affaires des services et accessoires atteint 10,3 millions d'euros, en retrait de 21% par rapport à une base de comparaison élevée en 2022. Le chiffre d'affaires annuel 2023 se répartit entre l'Asie (63%), l'Europe (24%), et l'Amérique du Nord (13%).

Le carnet de commandes des systèmes MBE s'élève à 20,2 millions d'euros, en retrait de 18% après les importantes livraisons réalisées fin 2023, et comprend 6 systèmes, dont 5 de production. Ce carnet de commandes inclut la commande d'une machine de production en Europe annoncée le 8 janvier 2024. Il ne comprend pas la commande de grande ampleur de trois systèmes de production en Asie annoncée le 24 janvier 2024. Les commandes de services et accessoires se redressent et sont en croissance de 16% par rapport à l'année précédente. Le carnet de commandes total au 31 décembre 2023 s'élève à 26,3 millions d'euros, en retrait de 12% par rapport à l'année précédente.

Compte tenu de la composition du carnet de commandes au 31 décembre 2023, et des perspectives de prises de commandes livrables cette année pour les systèmes, services et accessoires, Riber prévoit pour l'exercice 2024 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023.