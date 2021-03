Riber lance son nouveau site Internet

Crédit photo © Riber

(Boursier.com) — Tout en conservant son identité visuelle, Riber fait évoluer son site internet avec une architecture améliorée plaçant l'expertise de la société, ses produits et ses services au coeur du sujet. Le contenu et l'ergonomie ont été intégralement repensés pour une meilleure lisibilité. A travers ce site, Riber propose une nouvelle expérience qui invite le visiteur à une immersion dans le monde de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) et des équipements de haute technologie.

Entièrement libellé en anglais, le site est orienté commercial à destination d'une clientèle internationale composée des plus grands laboratoires universitaires et centres de recherche ainsi que les principaux industriels de l'électronique. Plus interactif, le site met à disposition des ressources complémentaires d'ordre techniques. Créé pour une meilleure expérience utilisateurs, le site comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter la navigation et trouver le système ou le composant dont le client a besoin. Ces nouvelles fonctionnalités incluent notamment une navigation intuitive qui permet d'accéder en quelques clics à l'essentiel de l'information et des filtres produits qui permettent aux utilisateurs de sélectionner, à travers le portefeuille de produits Riber, les attributs de performance recherchés. Avec son design adaptatif développé pour répondre au mieux à tout type de navigation, le site est entièrement consultable depuis tous les terminaux : smartphone, tablette, écran d'ordinateur ou projecteur. En outre, cette nouvelle version du site contribuera à favoriser l'optimisation du référencement de Riber sur Internet.

En séance, l'action Riber gagne 0,33% à 1,535 euro.