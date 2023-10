Riber : forte hausse de l'activité sur neuf mois

(Boursier.com) — Riber fait état d'un chiffre d'affaires au 30 septembre de 16,2 millions d'euros, en croissance de 33% sur un an grâce au renforcement de la société dans le domaine des systèmes MBE destinés à la production.

Le chiffre d'affaires des systèmes atteint 9,6 millions d'euros, en hausse de +159% du fait de la livraison de 5 machines, contre 2 machines au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 6,6 millions d'euros, en retrait de 22%. Le chiffre d'affaires à fin septembre 2023 se répartit entre l'Asie (57%), l'Europe (24%) et l'Amérique du Nord (19%).

Le carnet de commandes au 30 septembre s'établit à 33,6 ME, en baisse de 14% par rapport à une base de comparaison élevée en 2022. Le carnet de commandes des systèmes s'élève à 27,6 ME, en retrait de 12%, et comprend 10 systèmes, dont 6 de production. Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 6,1 ME, en baisse de -21% par rapport à l'année précédente.

Compte tenu du planning des livraisons au quatrième trimestre, Riber devrait enregistrer en 2023 un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros. Malgré un contexte économique et géopolitique complexe, les prises de nouvelles commandes devraient se poursuivre d'ici la fin de l'exercice, soutenues par un carnet de prospects important.