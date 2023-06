Riber et IntelliEPI qualifient la performance du MBE 8000

Riber annonce des étapes majeures dans son programme de développement conjoint avec IntelliEPI pour la qualification de sa nouvelle plate-forme de production MBE 8000.

En tant que nouveau produit phare de Riber, le MBE 8000 est l'outil de production MBE le plus performant disponible sur le marché, capable de traiter des lots de huit wafers de 150 mm (6 pouces) ou de quatre de 200 mm (8 pouces). La conception de cette machine bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les systèmes MBE de production, opérant quotidiennement dans le monde avec des performances et une stabilité de processus exceptionnelles, permettant ainsi de réduire le coût de possession d'un tel équipement.

A la suite de la livraison de la première plateforme MBE 8000 et après un travail de qualification approfondi mené en étroite collaboration avec IntelliEPI, les résultats obtenus ont dépassé les attentes pour une telle technologie, notamment en termes d'homogénéités, de densités de défauts, d'augmentation de rendement et d'interfaces abruptes, élément essentiel pour les structures de super-réseaux afin d'obtenir des lasers hautes performances. Ces performances, associées à un contrôle élevé de la répétitivité des cycles de production à grande échelle, permettront le développement de lasers de nouvelle génération, en particulier pour la technologie VCSEL (laser à cavité verticale émettant par la surface) qui connaît une croissance rapide avec d'importantes opportunités commerciales dans le domaine de la reconnaissance faciale à travers l'écran des smartphones.

En plus du marché des VCSEL, le contrôle précis de l'uniformité du dopage et la stabilité des processus offerts par la plate-forme MBE 8000 permettront également d'améliorer les performances des dispositifs microélectroniques, telle la conductivité.

Au cours des derniers mois, l'intérêt pour cette machine s'est rapidement accru, donnant lieu à des discussions en vue d'un achat potentiel.