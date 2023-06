Riber : dividende en vue !

(Boursier.com) — Riber a réuni, ce 20 juin, ses actionnaires lors de son Assemblée générale mixte annuelle, présidée par Mme Annie Geoffroy, Présidente du Conseil de Surveillance de la société.

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022.

Distribution en numéraire

Notamment, l'Assemblée Générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2022 et la distribution d'une somme prélevée sur le compte "prime d'émission" à concurrence de 0,05 euro par action.

Cette distribution sera détachée le 3 juillet, et mise en paiement le 5 juillet.

Mandats et nomination au Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats de MM. Didier Cornardeau et Nicolas Grandjean.

L'Assemblée Générale a également nommé Mme Sylviane Troadec en tant que nouvelle membre indépendante du Conseil de Surveillance. Son expérience, sa connaissance des enjeux du secteur industriel et son expertise RSE permettront d'enrichir les compétences du Conseil de Surveillance et de soutenir la stratégie de développement durable de la dociété.

Le Conseil de Surveillance de Riber compte désormais 7 membres, dont deux femmes. La proportion des membres indépendants s'établit à 71%.

Autres résolutions

Les actionnaires de Riber ont adopté toutes les autres résolutions qui comprenaient notamment :

- Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

- La rémunération globale annuelle des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2023 ;

- L'autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la société ;

- L'autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.

Décisions du Conseil de Surveillance

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a renouvelé le mandat de Mme Annie Geoffroy en tant que Présidente du Conseil de Surveillance, et a confirmé le mandat de Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a défini la composition de ses comités. Désormais,

- le comité d'audit est composé de Mme Annie Geoffroy, Pierre-Yves Kielwasser, Jean-Christophe Eloy et Didier Cornardeau qui en assure la présidence.

- le comité des nominations et des rémunérations est composé de Bernard Raboutet, Nicolas Grandjean et Mme Sylviane Troadec qui en assure la présidence.

- le comité RSE est composé de Bernard Raboutet, Jean-Christophe Eloy et Mme Sylviane Troadec qui en assure la présidence.