Riber : distribution en vue

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte de Riber s'est tenue à huis clos sous la présidence de M. Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance de Riber. Le quorum s'est établi à 54,1%. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont adopté toutes les résolutions proposées par le Directoire à l'exception la 19ème résolution (relative à la fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance). L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019. Elle a validé l'affectation du résultat de l'exercice 2019 et la distribution d'une somme prélevée sur le compte 'prime d'émission' à concurrence de 0,03 euro par action. Cette distribution sera détachée le 26 juin 2020 et mise en paiement le 30 juin 2020.

L'AG a renouvelé les mandats de Mmes Annie Geoffroy et Christine Monier, et de M. Bernard Raboutet. La résolution portant sur la ratification de la cooptation de M. Nicolas Grandjean a été approuvée. L'assemblée a également nommé M. Pierre-Yves Kielwasser en tant que membre du Conseil de Surveillance pour une durée de deux exercices. Le Conseil de Surveillance estime que sa nomination lui permettra d'enrichir ses compétences et ses réflexions dans le cadre de ses décisions. Le Conseil de Surveillance compte désormais six membres, dont deux femmes. La proportion des membres indépendants s'établit à 67%.

L'AG a approuvé le projet de demande de radiation des titres de la société des négociations sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) et d'admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Directoire à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Ce transfert devrait ainsi simplifier le fonctionnement de la Société et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Le Directoire, qui s'est réuni consécutivement à l'Assemblée Générale, a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA, la cotation des actions Riber sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

L'admission des actions Riber sur le marché Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni, a confirmé le mandat de M. Didier Cornardeau en tant que Président du Conseil de Surveillance, et a renouvelé celui de M. Bernard Raboutet en tant que Vice-Président. Le Conseil de Surveillance a redéfini la composition de ses comités. Le comité des nominations et des rémunérations est désormais composé de M. Didier Cornardeau, M. Bernard Raboutet et Mme Christine Monier, qui en assure la présidence. Le comité d'audit est désormais composé de M. Nicolas Grandjean, M. Pierre-Yves Kielwasser et Mme Annie Geoffroy, qui en assure la présidence.