Riber : croissance des revenus et de la rentabilité attendue en 2022

(Boursier.com) — Riber fait état d'un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros au premier trimestre, en retrait de 25% par sur un an. L'absence de chiffre d'affaires des systèmes MBE reflète le cycle de production des machines en commandes pour 2022 et ne préfigure pas de la performance annuelle.

Le chiffre d'affaires des services et accessoires (2,4 ME) est ponctuellement en retrait de 25% en raison du report de la facturation d'une importante commande. Il devrait donc se redresser fortement au deuxième trimestre. A fin mars 2022, le chiffre d'affaires de la Société se répartit entre l'Europe à 50%, l'Asie à 39% et les États-Unis à 11%.

Au cours du premier trimestre, la Société a obtenu 6 commandes de systèmes MBE, confirmant le net redressement de ses prises de commandes malgré les freins persistants dans l'octroi de licences d'exportation pour certains contrats en Asie.

A fin mars 2022, le carnet de commandes total s'élève à 22,8 ME, soit un niveau supérieur de 32% à celui à fin mars 2021. Le carnet de commandes systèmes progresse de 74% à 16,7 ME et comprend 9 machines, dont 8 livrables en 2022. Le carnet de commandes services et accessoires diminue de 20% en regard d'une base de comparaison élevée et atteint 6,1 ME.

La société prévoit pour 2022 une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à 2021. La société devrait par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2022 grâce à un pipeline de prospects important, aussi bien en systèmes qu'en services.