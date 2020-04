Riber : confronté à un ralentissement d'activité commerciale

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'établit pour Riber à 33,4 millions d'euros, en progression de +7% par rapport à l'année précédente. Les ventes de systèmes MBE, portées par le développement de la 5G, sont en croissance de 140 %. Cette progression compense l'atonie des ventes d'évaporateurs impactées par l'absence d'investissements dans l'industrie des écrans OLED. Les ventes de services et accessoires sont en léger retrait par rapport à 2018 (- 0,7 ME).

Le résultat opérationnel ressort à 0,9 ME, en nette amélioration par rapport à 2018.

L'évolution du chiffre d'affaires par ligne de produit, ainsi que des dépenses non récurrentes de mise en service à hauteur de 0,5 ME, ont contribué à la baisse de 1,2 ME de la marge brute sur l'exercice à 9,9 ME en 2019 (11,1 ME en 2018).

Les coûts de structure sont en forte diminution de 2 ME (9 ME en 2019 contre 11 ME en 2018) en raison de la baisse des charges administratives de 1,4 ME. Les charges commerciales sont stables. L'effort de R&D brut s'élève à 2,4 ME, au même niveau qu'en 2018.

Le résultat net s'établit à 1,1 ME (0,3 ME en 2018, soit une progression de 0,8 ME).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2019 se maintient à un niveau élevé à 28,7 ME. Le carnet de commandes de systèmes MBE (21,8 ME) comprend 12 machines livrables en 2020, dont 5 de production. Le carnet de commandes des services et accessoires s'élève à 6,9 ME, stable par rapport à l'année précédente/

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin décembre 2019 est positive de 5,9 ME, en augmentation de 3,4 ME par rapport à fin décembre 2018. Cette progression résulte d'une réduction des stocks et d'une position favorable à fin 2019 des acomptes sur commandes reçus, ainsi que du bon niveau de la capacité d'autofinancement.

Les capitaux propres s'élèvent à 19,2 ME et sont stables par rapport à 2018.

Perspectives 2020

Dans un contexte d'épidémie de Covid-19, Riber a adapté son organisation afin de minimiser l'impact de cette crise sanitaire sur ses activités. La société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et maintenir l'activité.

Les actions mises en place depuis le 13 mars permettent à Riber de garder à ce jour près de la totalité de ses effectifs opérationnels, soit en télétravail soit en présentiel. La société reste notamment en capacité de fabriquer et de livrer, tout en continuant à développer ses projets stratégiques. Cependant, la société fait face à un ralentissement de son activité commerciale qui décale dans le temps certaines prises de commande notamment en Chine, la première zone géographique de Riber, où le marché de la 5G reste toujours très porteur.

Riber reste parallèlement vigilante sur son niveau de trésorerie et entend avoir recours à certains dispositifs d'accompagnement mis en place par les autorités publiques.

Dividende

Compte tenu des restrictions de circulation et des mesures de confinement, l'Assemblée générale du 23 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans présence physique des actionnaires. Ceux-ci seront incités à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l'Assemblée.

Le Directoire proposera aux actionnaires à l'occasion de l'Assemblée générale du 23 juin 2020, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,03 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 30 juin.