Riber confirme ses perspectives opérationnelles pour 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Riber au 30 septembre 2021 s'établit à 15,8 millions d'euros, en retrait de -9% par rapport au 30 septembre 2020. Après un 1er semestre en baisse de 20%, le chiffre d'affaires du 3e trimestre se redresse de +11% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires des systèmes MBE pour les 9 premiers mois s'établit à 7,5 ME, en diminution de -22%. Cette évolution reflète la saisonnalité du calendrier de livraison, centré en 2021 sur le 2e semestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 8,2 ME, en croissance de +5% conformément aux objectifs de la société.

Les mesures de redressement commercial engagées au cours de l'exercice continuent de porter leurs fruits. Au cours du 3e trimestre 2021, Riber a enregistré la commande d'un système de production et de deux systèmes de recherche (y compris celle annoncée le 4 octobre 2021), tout en soutenant ses activités de services et accessoires.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commandes s'élevait à 20,3 ME, en croissance de +12% par rapport à celui au 30 septembre 2020. Les commandes de systèmes MBE progressent de +45% à 12,6 ME, et incluent 6 systèmes à livrer en 2021, dont 2 de production, et 1 système de recherche à livrer en 2022. Les commandes de services et accessoires se consolident à un bon niveau par rapport à une base de comparaison élevée en 2020.

Perspectives

Compte tenu de la planification de la production industrielle au 4e trimestre, Riber confirme sa prévision pour l'exercice 2021 d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 ME et un résultat opérationnel de 1,2 ME.