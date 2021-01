Riber : commande saluée

Crédit photo © Riber

(Boursier.com) — Riber monte de 3,8% ce mercredi à 1,6 euro après l'annonce de la commande d'un système de recherche en Asie... Le groupe a en effet reçu une commande pour un système de recherche, modèle C21 DZ, d'une Université des Sciences et Technologies en Asie. Cette université a plusieurs projets de recherche prévus pour étudier les propriétés fondamentales des couches minces d'arséniure / phosphure réalisées par MBE et un programme plus appliqué axé sur les lasers de télécommunications émettant dans une bande de longueur d'onde de 1,55 um pour les réseaux de fibres optiques. Le système commandé sera livré cette année.

Portzamparc souligne qu'il s'agit de la première commande de l'année pour Riber qui constitue progressivement son carnet de commandes 2021. Ce système correspond à la troisième machine (3 MBE R&D) qui sera livrée en 2021. "Notre scenario 2021 implique la livraison de 10 systèmes MBE (4 Production et 6 R&D)" souligne l'analyste.