Riber : commande d'un système de recherche MBE automatique par un client français

(Boursier.com) — Nouvelle commande de machine MBE pour Riber. Le groupe NanoMIR de l'Université de Montpellier, leader mondial des matériaux semi-conducteurs composés à base d'antimoniure, a commandé un système MBE de recherche Compact 21 DZ multi-chambres entièrement automatique. L'acquisition de l'équipement a été financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) géré par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) (Projet "HYBAT", ANR-21-ESRE-0026).

Le système comprend deux chambres configurées pour la croissance MBE de composés contenant des antimoniures (III-Sb) et une troisième pour le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à distance (RP-CVD) de SiGe. Pour optimiser le contrôle du processus, le système sera équipé du nouvel instrument EZ-CURVE de Riber, un outil de métrologie permettant un contrôle de précision in situ en temps réel et la caractérisation du processus de croissance par MBE. Ce système multi-chambres sera destiné au développement de nouveaux matériaux photoniques infrarouges III-V déposés sur des plaquettes de silicium et de nouvelles structures quantiques, domaines d'intérêt stratégique dans toute l'Europe.

Philippe LEY, Président du directoire de Riber, déclare : "cette nouvelle commande consolide la position sans équivoque de Riber en tant que leader mondial en équipements MBE destinés aux matériaux optoélectroniques contenant des antimoniures".