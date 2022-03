Riber : commande aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Riber annonce la commande d'un système de recherche MBE 32 aux Etats-Unis. La société EPIR Inc., basée à Bolingbrook, dans l'Illinois aux Etats-Unis, vient ainsi de conclure l'acquisition d'une nouvelle machine de recherche MBE 32P MCT afin de renforcer son parc de systèmes et soutenir la fourniture de matériaux de pointe à ses clients. EPIR, filiale en propriété exclusive de Sivananthan Laboratories, est une société de haute technologie en fort croissance, qui développe des semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium - MCT) pour des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges. EPIR utilise une technologie de croissance de matériaux personnalisée, rendue possible par les équipements MBE de Riber et incluant plusieurs couches épitaxiales développées soit sur des mailles de CdZnTe pour des applications hautes performances, soit sur des substrats de silicium pour une approche à moindre coût.