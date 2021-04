Riber : chute des revenus trimestriels

(Boursier.com) — Riber dévoile, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, en retrait de 41% sur un an. L'absence de chiffre d'affaires des systèmes MBE sur le trimestre est lié au décalage des prises de commandes de 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'établit à 3,2 ME et reste bien orienté (+4%). A fin mars 2021, le chiffre d'affaires se répartit entre l'Europe à 28%, l'Asie à 62% et les États-Unis à 10%.

Au cours du premier trimestre, la Société a obtenu 2 commandes de systèmes MBE, confirmant le redressement progressif des prises de commandes malgré les difficultés persistantes de finalisation de certains contrats en Asie soumis à l'octroi de licences d'exportation. A fin mars, le carnet de commandes total s'élève à 17,3 ME, en amélioration par rapport à fin décembre 2020. Le carnet de commandes systèmes s'établit à 9,6 ME et comprend 4 machines.

En guise de perspective, le management indique prévoir de consolider son activité par rapport à 2020.