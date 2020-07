Riber : CA semestriel de 11,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre de Riber s'élève à 11,6 ME, en retrait de 17% par rapport à celui du premier semestre 2019. L'activité montre une bonne résilience malgré un environnement perturbé par la crise sanitaire et les mesures de confinement qui ont freiné certaines livraisons.

Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 5,6 ME, en retrait de 35% par rapport au premier semestre 2019. Il comprend la facturation de 3 systèmes dont 2 de production, contre 4 systèmes de production livrés au cours du premier semestre 2019. Les difficultés d'approvisionnement de certaines pièces ont entraîné le report de la livraison d'une machine de production sur le troisième trimestre.

Le marché des évaporateurs reste atone compte tenu de l'absence actuelle d'investissements dans l'industrie des écrans OLED.

Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'élève à 6 ME, en croissance de 39 % par rapport à l'année précédente, et en conformité avec le plan de développement de cette activité.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2020 se répartit entre l'Europe à 52%, l'Asie à 43% et les États-Unis à 5%.

Le carnet de commandes total s'établit à 18,2 ME au 30 juin 2020.

Le carnet de commandes systèmes s'élève à 12,5 ME en retrait de 42% et comprend 7 systèmes livrables en 2020, dont 2 systèmes de production. Le retard dans la prise de nouvelles commandes est imputable à la pandémie et aux plus fortes restrictions dans l'attribution des licences d'exportation.

Le carnet de commandes des services et accessoires est en retrait de 18%, en raison du ralentissement de l'activité des clients.

Perspectives

Dans le contexte d'un marché qui s'est montré attentiste au cours du premier semestre, la Société est particulièrement vigilante sur son efficacité opérationnelle et la gestion de ses coûts. Il est en outre précisé que la Société a obtenu un prêt garanti par l'Etat de 6 ME, lui permettant de continuer à investir dans ses projets de 'R&D', ainsi que dans des équipements productifs.

La Société anticipe une nette amélioration de ses prises de commandes dans le courant du second semestre grâce à un important portefeuille de prospects.

Agenda

30 septembre 2020 après Bourse : Résultats du premier semestre.