(Boursier.com) — Riber dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 3,7 millions d'euros, contre 2,4 ME un an plus tôt. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 1,9 ME et comprend la facturation d'un système de recherche. Le chiffre d'affaires des services et accessoires s'établit à 1,8 ME. A fin mars 2023, le chiffre d'affaires de la société se répartit entre l'Europe (15%), l'Asie (27%), l'Amérique du Nord (6%) et les autres pays (51%).

Le carnet de commandes total s'élève à 33,1 ME, en croissance de +45% par rapport à celui à fin mars 2022, et est porté par la progression de la demande industrielle à la fois pour la R&D et la production. Le carnet de commandes systèmes progresse de +60% à 26,7 ME et comprend 11 machines, dont 4 machines de production. Ce carnet ne tient pas compte de l'option d'achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production. Le carnet de commandes services et accessoires atteint 6,5 ME, en croissance de +5%.

Compte tenu du bon niveau du carnet de commandes avec un taux élevé de machines livrables en 2023, Riber anticipe un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 40 ME. Cette croissance de l'activité s'accompagnera d'une amélioration de la rentabilité. Dans un marché dynamique, la Société va par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2023.