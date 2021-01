Riber : activité annuelle en retrait de 10%

Riber : activité annuelle en retrait de 10%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Riber dévoile un chiffre d'affaires 2020 de 30,2 millions d'euros, en retrait de 10% par rapport l'exercice 2019, malgré les difficultés opérationnelles engendrées par la pandémie de la COVID-19. L'activité se répartit entre l'Europe (47%), l'Asie (40 %), l'Amérique du Nord (9%) et les autres pays (4%).

Le carnet de commandes au 31 décembre s'élève à 14,4 ME, en retrait de 50% par rapport à l'année précédente. Il est principalement impacté par le refus de l'administration française d'accorder des licences d'exportation pour plusieurs affaires, pour un montant total de 13 ME en 2020. Dans ce contexte, le carnet de commandes systèmes à fin décembre s'établit à 5,7 ME, incluant 2 systèmes de recherche. Une commande supplémentaire pour un système de recherche en Asie a été enregistrée début 2021. Les activités de services et accessoires maintiennent leur dynamique commerciale avec un carnet de commandes en croissance de 26 % à 8,7 ME.

Ces éléments, associés au dynamisme propre au marché des semi-conducteurs, offrent de bonnes perspectives sur l'activité de Riber en 2021. Le groupe prévoit de consolider son chiffre d'affaires cette année, notamment par la progression de son activité services et accessoires.