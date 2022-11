Ria Money Transfer a annoncé l'acquisition de Sikhona Forex (Pty) Ltd

(Boursier.com) — Ria Money Transfer, filiale d'Euronet Worldwide Inc, et un leader mondial dans le secteur du transfert d'argent transfrontalier, a annoncé l'acquisition de Sikhona Forex (Pty) Ltd, l'un des principaux opérateurs de transfert d'argent en Afrique du Sud.

"La combinaison des capacités numériques de Sikhona sur le marché africain et du réseau numérique international et physique étendu de Ria se traduit par des services de transfert d'argent transfrontaliers plus rapides, plus abordables et plus robustes pour les clients de toute l'Afrique" explique le groupe.

Ria et Sikhona sont des partenaires de confiance en Afrique du Sud depuis 2017, lorsque les deux entreprises ont convenu que Sikhona traiterait les transactions sortantes en utilisant le réseau de paiement mondial de Ria. L'accord a été étendu pour inclure les dépôts bancaires entrants en 2020 et la collecte des espèces entrantes dans près de 15.000 sites en janvier 2021.