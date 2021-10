Rexel : ventes en hausse de 11,5% au T3

(Boursier.com) — Les ventes à jours constants de Rexel sont ressorties en hausse de 11,5% par rapport au T3 à 3.555,1 ME.

L'ensemble des géographies dépasse le niveau d'avant-crise (+6,7% vs T3 2019) souligne la direction. La croissance à jours constants bénéfice largement de hausses des prix à la fois sur les produits câbles (contribution de +6,3%) et non-câbles (contribution de +5,2%).

La capacité avérée à répercuter la hausse des prix dans toutes les géographies est confirmée, et plus particulièrement en Europe, où l'augmentation tarifaire sur les produits non-câbles s'est accélérée au T3. Le groupe souligne son excellente performance en France, de bonnes ventes en Europe centrale et encore une marge de reprise en Amérique du Nord.

Les ventes digitales sont en hausse de +21,6% à jours constants au T3, représentant dorénavant 22,4% du CA total (et 33,2% en Europe), en hausse de +183 bps par rapport au T3 2020.

Les objectifs 2021 sont confirmés, en bonne voie pour atteindre les ambitions à moyen-terme.