Rexel : un broker voit plus haut

Rexel : un broker voit plus haut









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rexel grimpe de 0,9% à 17,90 euros ce vendredi, alors que le groupe a affiché une marge d'EBITA ajusté du S1 21 en hausse de +232 bps à 5,6% (supérieure à la marge de 4,7% du S1 19) grâce à la pénétration digitale (22,6% des ventes au T2 21, en hausse de +123 bps, dont 33,2% des ventes en Europe), la gestion des augmentations de prix et à l'excellence opérationnelle. Le Résultat net récurrent de 241,7 ME au S1 2021 (+192,9%), résultant d'une performance d'EBITA historiquement élevée et d'un bilan optimisé.

Rexel a confirmé ses objectifs de l'année 2021 récemment rehaussés, avec un fort potentiel de hausse dans toutes les zones géographiques, notamment en Amérique du Nord où les volumes, hors inflation, demeurent 15% en dessous du niveau d'avant-crise.

Sur le trimestre, les ventes ont atteint 3 726,6 ME. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de +32,3% au T2 2021 par rapport au T2 2020 et de +9,6% par rapport au T2 2019 ; accélération séquentielle vs T1 2021 (+5,4% comparé au T1 2019).

Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 19,5 euros, contre 16,50 euros auparavant.