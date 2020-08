Rexel : un analyste relève son objectif

Rexel : un analyste relève son objectif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Credit Suisse porte son objectif sur Rexel de 10 à 11,5 euros mais reste 'neutre' dans l'attente d'un point d'entrée plus attractif. Le broker note que le groupe a bien résisté à la crise (la marge du premier semestre n'a baissé que de 140 points de base, alors que le chiffre d'affaires a diminué de 11%) et pense qu'il en sortira renforcé. Il explique en effet que le positionnement de l'entreprise sur le marché peut s'améliorer structurellement car ses investissements dans le numérique portent leurs fruits au moment où la pénétration du numérique chez les clients est en hausse. Par rapport à cela, l'analyste considère que les attentes du consensus reflètent déjà cette situation, avec une marge de 5,6% prévue en 2022, et estime que la valorisation par rapport aux pairs est juste.