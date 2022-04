Rexel : très bon début d'année avec des ventes en hausse de 16%

(Boursier.com) — Les ventes du groupe Rexel sont de 4.377,4 ME au T1, en hausse de +16% à jours constants avec des tendances positives dans toutes les géographies, confirmant la demande croissante de produits électriques et le rôle clé des distributeurs dans la transition énergétique.

La croissance reste soutenue à la fois par la hausse des volumes (contribution de 283 bps) et par celle des prix de vente (contribution de 405 bps sur les câbles et de 910bps sur les produits hors-câbles). "L'impact des reports de prix devrait cependant s'atténuer au cours des prochains trimestres en raison d'effets de base plus difficiles pour les produits câbles et hors-câbles" selon la direction.

Le groupe souligne tout particulièrement l'accélération en Amérique du Nord, en hausse de +21,6%, soutenue par la reprise des volumes et par de nouvelles hausses de prix.

Au global, les ventes du groupe ressortent en hausse de 19,1% à jours courants, bénéficiant d'un effet calendaire favorable (+3,1%) en raison notamment de spécificités comptables aux Etats-Unis (effet inverse attendu au T4 22). Les tensions persistent sur la chaîne d'approvisionnement et la rareté des produits, notamment affectées par les (re)confinements en Chine.

Les ventes digitales ont représenté 23,6% du chiffre d'affaires, en hausse de +177bps, et 25,5% excluant Mayer, en hausse de +201bps. Par ailleurs, le T1 2022 a été marqué par la cession de l'activité en Russie.

Les carnets de commandes sont en augmentation dans les principaux pays du fait d'une demande soutenue, de l'accélération des tendances à l'électrification et des tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

Les objectifs 2022 sont confirmés, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques croissantes.