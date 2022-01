Rexel : signe la hausse de la semaine sur le SBF120

(Boursier.com) — Rexel enregistre la meilleure performance de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de près de 14%. Autour des 21,4 euros, le titre évolue au plus haut de son historie boursière. Les investisseurs ont salué les dernières annonces du leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Le groupe a en effet indiqué avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2021 à la faveur d'une activité commerciale meilleure qu'attendu lors du quatrième trimestre ainsi qu'à sa focalisation sur la marge brute et la discipline des coûts. La croissance des ventes de la société (à jours constants) devrait ainsi avoir atteint 15,3% l'an dernier (contre une prévision comprise entre 12% et 15%), tandis que la marge d'Ebita ajusté est estimée à 6,2% pour 2021 contre une prévision de 5,7%.

"Nous démarrons l'année 2022 avec des carnets de commandes importants tant chez Rexel que chez nos clients, portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement", a souligné le groupe.

A la suite de ces annonces, JP Morgan a revalorisé le dossier de 25 à 27 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'.