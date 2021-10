Rexel : semaine compliquée

(Boursier.com) — Semaine à oublier pour Rexel qui abandonne environ 8,5% sur cinq séances en raison d'un plongeon de 9,4% sur la seule journée de jeudi. Malgré la confirmation des objectifs annuels, le distributeur de matériel électrique a été chahuté à la suite de l'annonce de ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a en effet enregistré des revenus de 3,55 milliards d'euros, en hausse organique de 11,5%, contre un consensus de 3,65 MdsE. Le groupe vise pour 2021 une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15%, et une marge d'Ebitda autour de 5,7%.

Si les ventes ont quelque peu déçu, Morgan Stanley soulignait hier que les prévisions ont été entièrement confirmées grâce à la discipline en matière de prix et la bonne gestion de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Certains investisseurs s'attendaient peut-être à une nouvelle hausse des prévisions, ce qui pourrait entraîner une certaine déception, ajoutait le broker, à 'surpondérer' sur le dossier.

La croissance a été meilleure que prévue en Amérique du Nord, en ligne en Europe et plus faible en Asie-Pacifique, la plus petite région d'activité, détaillait Oddo BHF. A 'surpondérer' sur l'action, le broker notait que les hausses de prix significatives soutiendront les marges, le métier de distributeur permettant aussi de réduire les impacts des perturbations de la chaine de fabrication.