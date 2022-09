Rexel sélectionné pour intégrer l'indice CAC 40 ESG

(Boursier.com) — Rexel , expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, a été sélectionné pour intégrer l'indice CAC 40 ESG d'Euronext à compter du vendredi 16 septembre, après la clôture du marché. Cet indice regroupe les sociétés françaises parmi celles du CAC Large 60 faisant preuve des meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

L'intégration dans cet indice reflète l'engagement de longue date de Rexel en faveur du développement durable, placé au coeur de sa stratégie. En tant que distributeur de matériel électrique, Rexel joue un rôle clé dans l'électrification et la transition énergétique, pour ses propres activités ainsi qu'en accompagnant ses clients dans la mise en place de solutions d'efficacité énergétique et en accélérant la promotion des produits et services "verts". Plus particulièrement, en relation étroite avec ses fournisseurs, Rexel apporte expertise et solutions à ses clients sur des marchés tels que le génie climatique, l'énergie solaire, les véhicules électriques et l'automatisation industrielle pour réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2.

Depuis plus de 15 ans, Rexel s'est engagé dans une démarche durable en matière d'ESG. Sur le plan environnemental, cette démarche s'est traduite par des objectifs ambitieux, présentés lors de notre dernière Journée Investisseurs tenue en juin. Rexel s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions absolues de Gaz à Effet de Serre (GES) de 60% pour les scopes 1 et 2 et de 45% pour le scope 3 d'ici 2030. Ces objectifs, fixés par rapport à l'année 2016, ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard, et une partie des financements du Groupe sont liés à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Par ailleurs, le Groupe a également inclus des critères d'ESG dans la rémunération variable des dirigeants, notamment sur des objectifs liés au climat, à la diversité au sein de l'organisation et l'équipe dirigeante, l'éthique, la diminution des accidents du travail et l'engagement avec les parties prenantes.

Signataire depuis 2011 du pacte Mondial des Nations Unies, Rexel figure déjà dans de nombreux indices ISR, dont FTSE4Good, Dow Jones, Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, ainsi que le STOXX Global ESG Environmental Leaders. Sa performance extra-financière est également reconnue par les principales agences de notation telles que MSCI, CDP Climate Change, EcoVadis, Sustainalytics et le S&P Global Sustainability Yearbook 2022.