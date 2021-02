Rexel s'offre la branche canadienne de WESCO International

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel annonce l'acquisition de la branche d'activité canadienne de WESCO International (WESCO Canada Utility). WESCO International souhaitait vendre cette branche d'activité dans le cadre de son accord de consentement avec le Bureau de la concurrence du Canada concernant sa fusion avec Anixter International, qui a été finalisée en juin 2020. L'acquisition de WESCO Canada Utility offrira à Rexel "de meilleures opportunités de développement dans un secteur d'activité attractif et résilient". Elle permet aussi à Rexel de compléter sa gamme de produits pour sa clientèle existante d'entrepreneurs et d'étendre davantage son empreinte dans le pays.

WESCO Canada Utility se concentre sur les acteurs publics de la production d'électricité et les entrepreneurs-prestataires auprès de ces producteurs d'électricité au Canada, où l'hydroélectricité représente plus de 60% de la production d'électricité et plus des deux tiers proviennent de l'énergie renouvelable. L'activité opère à travers 4 agences au Canada, avec environ 60 employés, pour des ventes s'élevant à plus de 70 millions de dollars. La gamme de produits (matériel de ligne de poteau, accessoires de câbles, connecteurs et transformateurs) est utilisée principalement pour les activités de maintenance et d'amélioration.