Rexel s'envole après les résultats annuels

(Boursier.com) — Rexel dévoile des comptes annuels en progression mais légèrement inférieurs aux attentes du marché. Le spécialiste de la distribution de matériel électrique a réalisé en 2019 un EBITA ajusté de 685,1 ME, en progression de 5,1%, pour des ventes de 13,7 MdsE (vs 13,8 MdsE de consensus), en hausse de 1,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Le résultat net est en progression de 50,3% à 203,8 ME et le résultat net récurrent affiche une hausse de 7,5% à 341,2 ME, contre 345,3 ME de consensus.

Sur l'ensemble de l'année 2019, le free cash-flow avant intérêts et impôts a été un flux positif de 461,6 ME (contre un flux positif de 351,3 ME en 2018). La conversion du free cash-flow (free cash-flow avant intérêt et impôts/EBITDAaL) s'est améliorée à 62,5% contre 51,2% en 2018.

Augmentation du dividende

Rexel proposera à ses actionnaires un dividende de 0,48 euro par action, soit +4 centimes, en progression de 9,0%, comparé à l'an dernier, représentant 43% du résultat net récurrent du Groupe. Cela est conforme à la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent. Ce dividende, payé en numéraire début juillet 2020, sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 23 avril.

Une hausse de l'EBITA ajusté comprise entre 2% et 5% en 2020

Dans un environnement de croissance faible des ventes et compte tenu d'un effet de base plus difficile au premier semestre, le management anticipe pour 2020, à périmètre et taux de change comparables : une croissance de l'EBITA ajusté comprise entre 2% et 5% ; une conversion du free cash-flow d'environ 65% et la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / EBITDAaL).

L'évolution du modèle économique de la société et les résultats attendus de sa transformation digitale seront par ailleurs présentés à l'occasion du prochain événement investisseurs organisé en 2020.

Le titre s'envole

Les investisseurs saluent ces résultats avec un titre qui flambe de plus de 8% à 12,6 euros, soit sa plus forte progression depuis juillet 2018. Citi note que si les ventes du 4e trimestre ont été un peu inférieures au consensus, les bénéfices ont dépassé les attentes et les prévisions de croissance de l'Ebitda laissent penser que le consensus devra s'ajuster à la hausse pour 2020.