Rexel : rouge vif

(Boursier.com) — Rexel décroche de 6% à 18,5 euros malgré la confirmation de ses objectifs 2023. Le distributeur de matériel électrique a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 4,67 milliards d'euros, en hausse de 2,6% à jours constants. Le consensus tablait sur une progression un peu plus marquée de 3%. Les volumes sont en hausse de +2,3% sur un effet de base élevé lié aux produits d'électrification et à un environnement de marché plus contrasté, démontrant la force du positionnement de Rexel sur ses marchés. L'environnement de prix reste favorable sur les produits hors-câbles, en hausse de +1,3% sur le trimestre.

Les objectifs 2023 ont donc été confirmés avec une croissance résiliente, une profitabilité soutenue et une forte génération de trésorerie grâce aux plans d'actions stratégiques du groupe. En bonne voie pour réaliser ses ambitions 2025, Rexel a précisé qu'une actualisation de la feuille de route stratégique sera présentée lors d'une journée investisseurs qui se tiendra en juin 2024.