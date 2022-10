Rexel revoit (encore) en hausse ses objectifs

(Boursier.com) — Rexel annonce des ventes record, en hausse de +16,3% à jours constants avec une accélération de la croissance des volumes portée par l'électrification et les nouvelles hausses de prix. Les ventes s'établissent ainsi à 4.816,6 ME au T3 2022, en accélération après déjà un solide début d'année. De quoi ajuster les objectifs 2022 qui sont réhaussés pour la seconde fois consécutive.

L'accélération de la croissance des volumes se confirme donc (contribution d'environ 750bps au T3 22 vs +60bps au T2 22), démontrant la capacité du groupe à capter pleinement la hausse de la demande en électrification, notamment en Europe.

La direction souligne les fortes hausses de prix des produits hors-câbles dans toutes les géographies (contribution de 900bps), reflétant la répercussion de la hausse des coûts de production et la croissance à deux chiffres des trois marchés finaux de Rexel : résidentiel, commercial et industriel, ainsi que la croissance à deux chiffres des trois géographies avec une forte dynamique aux États-Unis, reflétant une bonne demande sous-jacente et notre transformation interne.

Les ventes digitales ressortent en hausse d'environ +240bps, représentant 25% du chiffre d'affaires du groupe au T3, avec une progression de +467bps aux Etats-Unis (18% de ventes digitales).

Suite à cette activité plus forte que prévue, le groupe relève donc pour la seconde fois ses objectifs pour l'année 2022 et anticipons désormais, pour 2022, à périmètre et taux de change comparables :

Une croissance des ventes à jours constants d'environ 12% (contre 7%-9% précédemment);

Une marge d'EBITA ajusté de 7,2%, incluant 70bps d'éléments non-récurrents (contre 6,7% dont 50bps d'éléments non-récurrents) ;

Une conversion de free cash flow supérieure à 60% (inchangé).

CALENDRIER

16 février 2023 Résultats de l'année 2022

20 avril 2023 Ventes du 1er trimestre 2023

20 avril 2023 Assemblée Générale annuelle.