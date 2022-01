Rexel : Révision à la hausse des perspectives 2021

(Boursier.com) — Rexel communique aujourd'hui une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2021 : "Une activité commerciale meilleure qu'attendue au T4-21, combinée à la focalisation de Rexel sur la marge brute et la discipline des coûts, nous ont permis d'atteindre :

Une croissance des ventes à jours constants de 15,3% (prévision précédente entre 12% et 15%), tirée par une reprise dynamique, notamment aux États-Unis, également soutenue par la hausse de l'inflation. Nous démarrons l'année 2022 avec des carnets de commandes importants tant chez Rexel que chez nos clients, portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement".

Marge d'EBITA ajusté de 6,2% pour l'année 2021 (précédente prévision de 5,7%). "Nous estimons que la progression de la marge d'EBITA ajusté de 200 points de base de 2020 à 2021 inclut 40 points de base d'effets non récurrents (notamment une inflation positive ponctuelle des prix des produits hors câble partiellement compensée par un impact négatif des bonus, à un niveau historiquement élevé)" commente la direction.

"Pour 2022, nous anticipons que nos plans d'actions nous permettront d'améliorer encore la marge normalisée d'EBITA ajusté1 2021 de 5,8% (retraitée des effets non-récurrents) et d'être supérieure aux 6%2 de notre ambition à moyen terme, en avance sur notre feuille de route 2023".

Les résultats détaillés de l'année 2021 et les perspectives 2022 seront publiés le 11 février 2022.