Rexel : révision à la hausse des perspectives 2021

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel communique aujourd'hui mardi une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2021. La société a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021, avec une amélioration séquentielle au deuxième trimestre, soutenue par une surperformance du marché dans un environnement global favorable, tant en volume qu'en prix.

"Rexel démontre sa capacité à capter de nouvelles poches de croissance, en s'appuyant sur sa profonde transformation digitale pour mieux servir ses clients dans un contexte de rareté des produits" commente le groupe. "Rexel renforce son rôle dans la chaîne de valeur, gérant la variabilité de la disponibilité des produits en proposant des solutions alternatives à ses clients, comme en témoigne notre score NPS élevé. Par marché, nous observons une forte croissance de la rénovation de bâtiments, portée par une demande accrue en unités de bâtiments et en nombre de produits ainsi qu'une amélioration séquentielle dans le segment industriel. Sur le plan géographique, nous constatons une accélération des tendances dans tous les pays clés, y compris en Amérique du Nord où l'activité est désormais revenue à son niveau de 2019".

Ces tendances commerciales, conjuguées à la volonté de Rexel de répercuter les hausses de prix et à une forte discipline en matière de coûts, conduisent Rexel à revoir à la hausse ses perspectives.

De quoi anticiper désormais pour l'ensemble de l'année 2021 :

-une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15% par rapport à 2020, impliquant un niveau d'activité compris entre environ 5% et 8% au-dessus de 2019. "Nous anticipons que le second semestre bénéficiera de la reprise aux Etats-Unis, dont la base de comparaison sera favorable, et des dépenses de relance tant en Amérique du Nord qu'en Europe, ainsi que d'une contribution positive des prix. Cependant, nous continuerons de faire face à de la volatilité tant au niveau de la demande, car la crise sanitaire n'est pas encore terminée, que de l'offre, en raison de goulots d'étranglement".

-une marge d'Ebita ajustée d'environ 5,7%, confirmant l'impact positif d'une pénétration accrue des ventes digitales sur la profitabilité.

Rexel publiera ses résultats semestriels le 28 juillet 2021 et nous nous attendons à ce que le S1 2021 affiche une croissance des ventes à jours constants d'environ 19% et une marge d'EBITA ajusté d'environ 5,6% pour la période.

Patrick Berard, Directeur Général, a déclaré : "Comme présenté lors de notre journée investisseur, Rexel bénéficie d'une convergence sans précédent de tendances positives liées aux besoins des clients, à l'offre des fournisseurs, aux facteurs sociétaux et au positionnement de Rexel sur son marché. Cela s'explique par une demande accélérée de solutions d'électrification, une augmentation continue de la digitalisation, une organisation allégée et efficace et une expérience de service client améliorée, le tout entraînant des gains de parts de marché. Ayant démontré notre forte résilience tout au long de la crise sanitaire, je suis très heureux de voir que les initiatives prises au cours des trois dernières années portent leurs fruits alors que l'industrie continue de bénéficier de relais de croissance à long terme."