Rexel : retour de papier

(Boursier.com) — Rexel redonne 3,3% ce lundi à 8,27 euros, alors que le Credit Suisse a abaissé son cours cible sur le dossier de 11,3 à 10 euros, tout en restant 'neutre'. Le titre avait fortement progressé la semaine passée dans la foulée de l'annonce par le groupe de distribution professionnelle de matériel électrique d'une baisse limitée de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 3,225 milliards d'euros (-3,3% en données comparables et à nombre de jours constants).

Le groupe, qui a admis que la visibilité restait "très limitée", continue à s'adapter à l'environnement... Après avoir renoncé à ses objectifs 2020, il a annoncé annuler le versement d'un dividende au titre de 2019. Au 31 mars, la liquidité disponible du groupe s'élevait à 1,13 MdE.

Pour Morgan Stanley, la direction a "fourni un niveau de transparence inégalé dans le secteur sur la façon dont l'entreprise a évolué au cours des dernières semaines et sur les initiatives mises en place". Le broker qui est à 'surperformer' sur la valeur, estime que Rexel est "nettement plus flexible" qu'il ne l'était pendant la dernière crise financière mondiale. Cela, ajouté à une gestion et un contrôle plus stricts, signifie que l'entreprise pourrait être "proportionnellement plus résistante à tout déclin potentiel"... Oddo BHF a par ailleurs ajusté son objectif de 6,5 à 7,3 euros, tout en restant 'neutre'.